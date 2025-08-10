La vida de Micaela Echegaray, una joven madre de 22 años, cambió para siempre el pasado 27 de junio, cuando un incendio, presuntamente intencional, destruyó por completo su casa en la localidad de Alto de Sierra (entre avenida Libertador y calle 12 de octubre), en Santa Lucía. Ella y su pequeño hijo Dylan, de 6 años, escaparon con lo puesto y, desde entonces, viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Entre escombros, Camila y Dylan no se rinden para empezar de cero. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Tras el siniestro, Micaela buscó refugio en la casa de su madre, ubicada detrás del terreno donde estaba su vivienda. Sin embargo, la convivencia fue difícil. “Fue un gran cambio volver a vivir con mi mamá después de cinco años sola con mi hijo”, contó. La presencia de sus cuatro hermanos y el poco espacio disponible hicieron que la situación se volviera insostenible.

“Él está acostumbrado a estar solo, y ahora con mis hermanos es un gran cambio para los dos”, explicó. Por conflictos personales, Micaela se vio obligada a dejar la casa materna y actualmente está alojada temporalmente en la vivienda de una amiga. “No es una solución definitiva”, lamentó.

Changas y asistencia mínima

Como muchas madres en situaciones similares, Micaela se las arregla con changas: cuida a una mujer mayor cuando la necesitan y cobra la Asignación Familiar, que apenas cubre lo básico. “Gracias a esa ayuda pude comprarle zapatillas y mochila otra vez… es como empezar de vuelta”, dijo.

El municipio de Santa Lucía fue el único que le brindó ayuda hasta el momento: colchones para dormir y útiles escolares para que su hijo no pierda el vínculo con la escuela. Pero la mayor necesidad hoy es un lugar donde vivir, aunque sea provisorio, que le permita reconstruir su vida y ofrecerle a su hijo un entorno estable.

Por último, al consultarle por el motivo que la lleva a no bajar los brazos, la damnificada, fue contundente:

“Tengo que salir adelante por mi hijo, él es el que me da la fuerza todos los días para decir: no puedo rendirme”, dijo Micaela con la voz entrecortada, pero firme.

Quienes deseen colaborar con esta joven familia pueden hacerlo con donaciones o contacto directo. Cualquier aporte: alimentos, ropa, ayuda económica o material de construcción, es un paso hacia la esperanza. Teléfono: 2644984480 - ALIAS para transferencias: Micaela.dylan.946

Con una sonrisa Dylan es el principal sostén de Micalea. (Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)