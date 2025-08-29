Torneo Clausura: hora y cómo ver Aldosivi vs. Boca Juniors

Este domingo, el fútbol argentino presenciará un enfrentamiento de realidades contrastantes cuando Boca Juniors visite a Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata. El encuentro, correspondiente a la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, pondrá a prueba el resurgimiento del equipo "Xeneize" tras dos triunfos consecutivos, mientras que el "Tiburón" buscará desesperadamente sumar para salir de la zona de descenso. El partido está programado para las 14:30 (ARG/URU) y será transmitido en vivo por ESPN Premium.

Para Aldosivi, la situación es crítica. El equipo, dirigido por Mariano Charlier, ocupa el último lugar de la tabla con solo 3 puntos, producto de tres empates y tres derrotas en sus seis partidos disputados. La más reciente, una derrota por la mínima ante Estudiantes, subraya la necesidad de un cambio de rumbo. En la tabla anual, el "Tiburón" se encuentra en el puesto 29, con 18 unidades, igualado con Talleres, lo que lo pondría en riesgo de jugar un desempate por la permanencia.

Por su parte, Boca Juniors llega al encuentro con una inyección de confianza. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo vienen de dos victorias consecutivas —un 3-0 de visitante contra Independiente Rivadavia y un 2-0 como local ante Banfield— que los han posicionado en el sexto lugar con 9 puntos, a solo tres del líder, Estudiantes. Una victoria en Mar del Plata podría catapultarlos a los primeros puestos de la tabla anual. El equipo de la Ribera se apoya en el liderazgo del campeón del mundo Leandro Paredes y en el poder ofensivo de jugadores como Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Brian Aguirre.

Boca Juniors busca su tercera victoria al hilo

La ofensiva de Aldosivi depositará sus esperanzas en Justo Giani y Tobías Cervera, quienes han sido pilares en el frente de ataque. A ellos se suman los experimentados Roberto Bochi y Federico Gino, quienes intentarán guiar al equipo hacia su primera victoria en el campeonato. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, el pasado 22 de febrero, Boca se impuso 2-1 en casa con goles de Merentiel y Luis Advíncula.

El partido no solo representa una oportunidad para que Boca consolide su buen momento, sino también para que Aldosivi demuestre su capacidad para competir y revertir su difícil situación. Con el antecedente de un encuentro reñido en el Clausura 2025, el partido promete ser una batalla táctica en la que cada equipo luchará por sus propios objetivos: Boca por la cima y Aldosivi por su supervivencia.