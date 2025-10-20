Si fuiste a la victoria de San Martín ante Independiente, buscate

Este domingo, San Martín le ganó a Independiente en el estadio Hilario Sánchez, en Concepción. Previo al encuentro, los verdinegros llegaron con todo el color y el calor a disfrutar del cotejo. Hoy, una jornada más que especial con el festejo del Día de la Madre. Si fuiste a ver el partido, buscate.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

