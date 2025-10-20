Publicidad
Los hinchas felices

Si fuiste a la victoria de San Martín ante Independiente, buscate

San Martín le ganó a Independiente en el estadio Hilario Sánchez. Previo al encuentro, los verdinegros llegaron con todo el color y el calor a disfrutar del cotejo. Si fuiste a ver el partido, buscate. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los verdinegros sueñan con seguir en primera. Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Este domingo, San Martín le ganó a Independiente en el estadio Hilario Sánchez, en Concepción. Previo al encuentro, los verdinegros llegaron con todo el color y el calor a disfrutar del cotejo. Hoy, una jornada más que especial con el festejo del Día de la Madre. Si fuiste a ver el partido, buscate. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE. 

