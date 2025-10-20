Huarpe Deportivo > Los hinchas felices
Si fuiste a la victoria de San Martín ante Independiente, buscate
POR REDACCIÓN
Este domingo, San Martín le ganó a Independiente en el estadio Hilario Sánchez, en Concepción. Previo al encuentro, los verdinegros llegaron con todo el color y el calor a disfrutar del cotejo. Hoy, una jornada más que especial con el festejo del Día de la Madre. Si fuiste a ver el partido, buscate.
San Martín consigue la victoria parcial ante Independiente tras un flojo primer tiempo. Tomás Fernández convirtió tras una salida de contrataque y tras una extensa revisión del VAR, el Verdinegro consigue el triunfo que le permite salir de la tabla del descenso. El Rojo lo empató, pero el mismo sistema de revisión lo anuló.