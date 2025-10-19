San Martín de San Juan dio un paso clave en su pelea por mantener la categoría. El Verdinegro derrotó 1-0 a Independiente en el estadio Hilario Sánchez por la fecha 13 del Torneo Clausura y alimenta su sueño de salir del descenso. El único gol del partido lo marcó Tomás Fernández en el segundo tiempo, aprovechando la única situación clara que tuvo el equipo sanjuanino.

El encuentro arrancó con dominio del conjunto visitante, que tuvo la gran chance de abrir el marcador a los cinco minutos. Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área y recibió una infracción que el árbitro Andrés Merlos sancionó con penal. El propio mediocampista se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Matías Borgogno se lució y contuvo el disparo, manteniendo el cero en el arco del Santo.

En la segunda mitad, San Martín aprovechó su oportunidad. A los 18 minutos, Tomás Fernández definió con precisión tras una jugada rápida y marcó el único tanto del encuentro. Independiente intentó reaccionar, y sobre el final Leo Godoy había conseguido la igualdad, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada. Por el mismo sistema, el referí convalidó el gol verdinegro.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Leandro Romagnoli logra tres puntos fundamentales que lo acercan a la salvación y lo dejan con la ilusión intacta de salir de la zona de descenso tanto en la tabla de promedios como en la anual. Actualmente, en la primera, el Verdinegro está afuera tras conseguir la victoria este domingo. En cambio, en la segunda quedó a un punto de Godoy Cruz, su clásico rival, que enfrentará el domingo 2 de noviembre en Mendoza.

El festejo post partido en el vestuario verdinegro. Foto gentileza San Martín de San Juan.

Independiente, en cambio, profundiza su crisis: continúa último en la Zona B, acumula 14 partidos sin ganar y no logra levantar cabeza en el torneo.

San Martín festejó ante su gente un triunfo que vale oro, en una noche en la que volvió a demostrar carácter, oportunismo y esperanza en la lucha por permanecer en primera.