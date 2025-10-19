Cerca de las 22 horas de este sábado 18 de octubre, personal de la Policía de San Juan, de la Motorizada 2, con base operativa en el barrio La Estación, transitaba por las habituales recorridas de prevención del delito en la zona y fueron alcanzados por una vecina que, en evidente estado de nerviosismo, solicitó auxilio a los uniformados.

La mujer, de 58 años, explicó a los efectivos que un sujeto había efectuado disparos de arma de fuego contra su domicilio particular. La damnificada reconoció al atacante, identificado como Alexander Guajardo, y detalló que el hombre se movilizaba en una motocicleta de color negro.

Con la información, los motorizados iniciaron inmediatamente recorridas de rastrillaje y búsqueda por las inmediaciones del Barrio La Estación. Mientras intensificaban la patrulla en el sector, los agentes recibieron un nuevo y urgente aviso radial que dispuso su comisión a otro punto del barrio, donde se reportó un sujeto en estado de gran agresividad.

Al llegar al sitio, el personal policial fue notificado por los presentes que la persona que estaba causando disturbios y destrozos en el lugar era el mismo hombre buscado por el ataque anterior, Guajardo. El sujeto se encontraba visiblemente ofuscado y, al momento de la llegada de los uniformados, rompía con violencia las ventanas de la vivienda.

Ante la flagrancia del delito y la reiteración de conductas violentas, los efectivos procedieron de inmediato a la aprehensión de Guajardo, quien fue trasladado a la base operativa para continuar con los procedimientos de rigor.

En paralelo a la detención, el caso tomó impulso en el ámbito judicial. Por directivas del Sistema Acusatorio, el ayudante de fiscal Sebastián Miranda, perteneciente a la UFI Genérica, dio inicio al procedimiento de Flagrancia. La medida se sustentó en la denuncia formal que la damnificada de la Manzana 10 realizó en la Seccional correspondiente, ratificando su testimonio inicial.

La investigación avanzó con la intervención del personal de Criminalística. Los peritos se hicieron presentes en la casa de Dora Sandra Romero, donde realizaron el levantamiento de una vaina servida, elemento que confirmó la utilización de un arma de fuego en el ataque.

Como paso procesal clave, la fiscalía ordenó que se realice la prueba de dermotest al detenido, con el objetivo de determinar si existían residuos de pólvora en sus manos. El resultado de la prueba arrojó un resultado positivo para la presencia de restos de deflagración de pólvora, vinculando aún más al joven con la utilización reciente de un arma de fuego.

Finalmente, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del detenido con la esperanza de encontrar el arma utilizada. Sin embargo, tras una minuciosa inspección de la propiedad, la Policía no pudo encontrar la pistola o revólver que se utilizó en los disparos contra la vivienda de la vecina. Guajardo quedó a disposición de la Justicia y enfrentará cargos por abuso de arma y daños agravados.