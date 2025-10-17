La Justicia de Jujuy investiga un macabro caso de parricidio concluido con el suicidio del presunto autor, un joven de 19 años, tras un dramático episodio ocurrido en el barrio El Chingo. Los hechos salieron a la luz el martes por la tarde, cuando vecinos del lugar alertaron sobre un principio de incendio en una vivienda lindante al río Grande.

Al forzar la puerta para ingresar a la casa, los testigos observaron que el hijo de la propietaria salía corriendo y huía a toda velocidad en un automóvil Ford Focus gris. Minutos después, el mismo joven protagonizó un dramático incidente en el puente San Martín, donde impactó su vehículo contra la baranda y se arrojó al vacío, cayendo sobre el lecho del río. Testigos afirmaron que el joven descendió del automóvil en movimiento antes de lanzarse desde la estructura.

El operativo de rescate involucró a efectivos de la Seccional 3ra, Bomberos, Seguridad Vial, Criminalística y el SAME. El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció en terapia intensiva hasta su fallecimiento en la madrugada del miércoles.

Mientras tanto, en la vivienda del barrio El Chingo se produjo un macabro hallazgo durante las pericias. Personal de Criminalística y del Ministerio Público de la Acusación encontró el cuerpo sin vida de la madre, una mujer de aproximadamente 60 años. El cadáver se hallaba en un patio interno, envuelto en una frazada, y presentaba signos de descomposición avanzada.

El fiscal Diego Cussel, en declaraciones a Canal 7 de Jujuy, precisó que la autopsia determinó que la mujer llevaba entre 10 y 14 días fallecida y había sido asesinada con un arma blanca, presentando heridas en el rostro, cuello, cabeza y zona pectoral. La investigación apunta a un parricidio, aunque la confirmación definitiva dependerá de los resultados de las pericias sobre los celulares, una computadora y cuchillos hallados en el domicilio.

El fiscal explicó que, de comprobarse que el joven cometió el parricidio y luego se quitó la vida, se procederá a la extinción de la acción penal según lo establece el Código Penal. Testimonios vecinales indicaron que no se observó el ingreso de otras personas a la vivienda, y que el joven no solía tener visitas, siempre siendo visto en compañía de su madre.