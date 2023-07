Tras la agresión y posterior suicidio, habló el árbitro que fue noqueado por un jugador amateur

En fútbol amateur, dos jugadores agredieron brutalmente al árbitro Ariel Paniagua, a quien dejaron noqueado en el césped sintético. Con trompadas y patadas en la cabeza, los futbolistas atacaron al juez que impartía justicia en un complejo deportivo llamado Estación 98. En la noche que se viralizaron las imágenes, el principal agresor, Williams Alexander Tapón, se quitó la vida cuando iba a ser detenido por la policía.

"Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron. Es un esfuerzo muy grande, porque a veces llego a las 2 de la mañana a mi casa y al otro día me tengo que levantar a las 4 para ir a la empresa de limpiavidrios, que es mi trabajo formal", aseveró el árbitro agredido a Telefe Noticias.

Luego, Ariel Paniagua también dijo: "Cómo un jugador puede reaccionar así. Hoy mi familia me podría haber velado. Este muchacho no entendió que pudo haberme matado. Ni siquiera me pidió disculpas, simplemente dijo que actuó en caliente. Es algo que nos pasa seguido a los árbitros de fútbol amateur, porque es una carnicería. Hay veces que vienen 11 jugadores a cagarnos a trompadas y hay que esconderse en el vestuario o el bufet".

"Lo único que me dijo fue que lo hizo en caliente. Por nublarse, casi pierdo la vida. Por un partido, es algo incoherente. Esto ya está todo con abogados, la denuncia está radicada y vamos a ir con lo que diga el abogado. Espero que esto sirva para que se termine con la carnicería de los árbitros en los torneos amateurs", sentenció Paniagua. Sin dudas, un hecho que ha generado todo tipo de reacciones.

La versión del futbolista

Por otro lado, el agresor, Dimitri, había dicho en el mismo programa: "Estuvimos jugando en la Estación 98, iban dos minutos y le habían pegado a un compañero mío y él no cobraba nada. Yo era el capitán del equipo y le pedía que cobrara al juez. A los rivales les dejaba pegar y cuando uno de nosotros jetoneaba nos quería mostrar la amarilla. Yo ya venía enojado y cuando vi la roja le pegué sin darme cuenta. No me rescaté, se me nubló todo y ahora es todo distinto".