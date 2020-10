Tras los dos nuevos positivos en Jáchal, todos los test rápidos dieron negativo

Tras la confirmación de dos ciudadanos con coronavirus en Jáchal, comenzaron con un operativo en el que hicieron testeos y todos dieron negativo, según informaron este lunes en conferencia de prensa de Salud Pública. No obstantes, minutos despues de terminada la conferencia, confirmaron dos nuevos casos en ese departamento. Se trata de una persona que es docente y un efectivo policial de la comisaría 21°.

Los primeros casos positivos se confirmaron el sábado y ese mismo día iniciaron la estrategia de zona de control de brote que consistió en el bloqueo de zonas y la realización de test rápidos para buscar personas con Covid-19. En caso de que este análisis diera positivo, iban a hacerles PCR a esos jachalleros.

No obstante, la secretaria de Planificación, Alina Almazán, dijo que testearon a 150 personas de alrededor de 140 casas y todos dieron negativo. Debido a esto, no tuvieron que hacer PCR.

Además, la funcionaria les pidió a los sanjuaninos que cumplan las medidas de seguridad como el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social. También, pidió “reducir al máximo la circulación de las personas porque el virus circula con las personas” y “mantener las medidas dentro del ámbito familiar”.

Según detalló el intendente Miguel Vega en la conferencia en la que anunció los casos, las dos personas sintieron síntomas y concurrieron de forma inmediata al Hospital San Roque de Jáchal donde les realizaron el test de antígeno que dio positivo en ambos casos. Uno de ellos es un funcionario del municipio jachallero por lo que hay funcionarios y trabajadores que van a ser aislados debido a que forman parte de los contactos estrechos.

El mensaje del trabajador municipal con Covid-19

Un día después de la confirmación del trabajador del municipio de Jáchal con coronavirus, el hombre emitió un mensaje para los jachalleros en el que dijo que “no fue su intención” llevar el virus al departamento.

“Estimados, lamentablemente yo soy el funcionario que dio positivo en el testeo en Jáchal. Realmente no fue mi intensión, no llevé el virus a Jáchal, no sé dónde se produjo el contagio”, escribió en una publicación en sus redes.

Afirmó que le “apena” la situación porque estuvieron trabajando “muy duro” para que el virus no ingresara. También contó que estuvo afectado a los controles en los centros de trasferencia y llevando bolsones con mercadería y elementos de limpieza a la gente.

“Hicimos todo lo que se pudo por retrasar lo inevitable, lamentablemente me tocó a mí, estuve expuesto por el trabajo que estamos realizando por las obras en general que ejecuta el municipio con mucho esfuerzo para el bien de los jachalleros”, comentó.

“Gracias por apoyarme y espero sinceramente ser el único contagiado porque tomé todos los recaudos necesarios para proteger a mis compañeros”, concluyó.