"Traumatizante": Ciryl Gane detalló cómo fue el robo a su casa cuando él peleaba

El excampeón interino de Peso Pesado de UFC, Ciryl Gane, fue quien encabezó el evento del 2 de septiembre en su tierra natal. Tras demoler a Serghei Spivac con un nocaut técnico en el segundo asalto, desafortunadamente la emoción de la victoria duró poco. Más tarde, ese mismo día, descubrió que su casa en Nogent-sur-Marne había sido saqueada por ladrones durante la contienda. Por eso, habló con The MMA Hour y detalló lo ocurrido.

"No es sólo mi país, supongo que esto ocurre en todas partes del mundo, pero sí, en mi país, desafortunadamente, cuando eres un poco famoso ahora, ves MMA en Francia, todo el mundo habla de eso y todo el mundo puede ver cómo Cuánto puedo ganar. Así que sí, hizo un gran trabajo porque esperó hasta mi pelea, la última pelea. Esperó toda la noche y salió a mi casa e hizo algunas tonterías", destacó Gane.

Luego, Ciryl también aprovechó para decir: "Demasiado, amigo. No estaba concentrado en cuánto. Demasiado. Mi esposa vio eso al principio, porque él lo hizo alrededor de las 8 pm justo antes de la pelea, entonces fue a la niñera, dejó a las niñas en y regresó, y cuando regresó encontró todos del caos en el hogar. Pero ella se lo guardó para sí misma, y después, cuando nos fuimos a la cama después de la pelea, ella me lo dijo desafortunadamente".

Gran enojo de Ciryl Gane

"Pero lo hizo muy bien porque no vi nada, no vi nada al respecto antes de la pelea. Esto puede ser realmente traumatizante para las niñas si vieran lo que sucede. A veces te lastimas, hay algunas historias sobre eso. No es divertido. Realmente no es divertido. Entonces, sí, mi esposa tiene algunas secuelas del robo traumatizantes, pero está bien y vamos a arreglar eso. Es bueno, es genial, la gente es muy amable, pero ahora ves todo esto, ya terminé, ya terminé", aportó el peleador francés.

Para cerrar, Ciryl Gane indicó: "Al principio es realmente genial. Al principio, es genial. Pero ya terminé con esto, hombre. Si puedo cruzar la calle de forma anónima, es mejor, es mucho mejor ahora. Ahora es diferente, ahora sólo quiero estar en un lugar tranquilo, tranquilo, poder relajarme con mi familia. Pero ahora es difícil. Lamentablemente es difícil ir a la escuela con mis hijas, porque tienes toda esta mierda que puede pasar después, como la gente que robó mi casa durante mi pelea".