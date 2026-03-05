Tres ladrones se robaron 70 kilos de carne porque la "plata era poca"

El pasado martes 3 de marzo a las 20:45, la Carnicería Tomás fue blanco de un asalto perpetrado por una banda de tres delincuentes. El propietario del local, José Martínez, relató el inicio del violento episodio: “Nosotros acabábamos de atender a unos clientes y entraron los tres ladrones. Eran dos jóvenes y una chica. Ella no tenía más de veinte años. Se vinieron adonde estábamos nosotros y nos encañonaron”.

Según la descripción de las víctimas, los asaltantes eran dos hombres de entre 25 y 27 años acompañados por una joven que aparentaba estar bajo los efectos de sustancias. El grupo, liderado por uno de los sujetos que portaba una pistola, comenzó a registrar el lugar en busca de dinero. Martínez detalló sobre el trato recibido: “Nos insultaron, pero no nos tocaron. Uno de ellos mandaba y los otros empezaron a revisar todo”.

A pesar de que lograron hacerse con 70 mil pesos en efectivo, los delincuentes no quedaron conformes con la suma. Fue en ese momento cuando el cabecilla gritó: “La mercadería”, ordenando a sus cómplices vaciar las heladeras. En total, se alzaron con más de 70 kilos de carne, entre los que se encontraban chorizos, presas de pollo y cortes de asado.

Tras el atraco, que duró apenas unos minutos, los malvivientes huyeron con las bolsas cargadas por calle Pedro de Valdivia hacia el interior del barrio Manantiales. Martínez, quien lleva 40 años en el rubro y ha sufrido cuatro robos pese a haber abierto este local hace solo tres meses, reflexionó: “No estuvieron más de cinco minutos. Y no nos lastimaron. Tampoco hicimos nada para resistirnos. Nuestra vida vale más que la de ellos”. En el caso intervino personal de la Comisaría 3ra.