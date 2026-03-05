El destino y el tablero quisieron que la historia deba esperar un poco más. En una partida cargada de tensión en el Hotel The Carlton de Moscú, el argentino Faustino Oro cayó con piezas blancas ante el ruso Aleksey Grebnev (100° del ranking mundial), quedando en la puerta de convertirse en el Gran Maestro más joven de todos los tiempos.

Con 12 años, 4 meses y 19 días, el "Messi del Ajedrez" buscaba arrebatarle el récord al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el título desde 2021. De haber triunfado hoy, Faustino habría sellado su nombre en los libros de historia por apenas seis días de diferencia. Sin embargo, la experiencia de Grebnev, campeón mundial Sub 18 y figura del circuito asiático, terminó pesando en la definición.

Una batalla táctica y de reloj

La partida comenzó con una curiosidad: el ruso llegó 10 minutos tarde y optó por una línea secundaria, planteando una posición desconocida para el prodigio argentino. Esta estrategia psicológica surtió efecto, obligando a Oro a consumir más tiempo de su reloj para encontrar las mejores respuestas.

Hacia el final del encuentro, Grebnev llegó con una ventaja de más de 10 minutos sobre el joven argentino, una diferencia que resultó letal para inclinar la balanza a favor de las piezas negras. Pese a la derrota, la actuación de Faustino en el Open Internacional Aeroflot reafirma su estatus de élite global.

El camino a la élite

Para alcanzar el título de Gran Maestro antes de los 14 años, la FIDE exige tres normas internacionales y un Elo superior a los 2.600 puntos. Faustino, que reside actualmente en Badalona junto a sus padres, ya cumplió con dos de estos requisitos durante el 2025 en Madrid y Buenos Aires.

Aunque la tercera norma se le escapó en tierras rusas, el impacto de su juego ya es reconocido por las máximas leyendas de la disciplina. El camino de este niño nacido en San Cristóbal recién comienza, y el mundo del ajedrez coincide en que el título máximo es solo cuestión de tiempo.