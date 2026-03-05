Un hombre de 52 años murió tras un violento choque frontal ocurrido en la Ruta Provincial 30, a la altura del kilómetro 476, en cercanías de la ciudad bonaerense de Chivilcoy. El accidente fue provocado por un adolescente de 14 años que conducía un automóvil, quien habría perdido el control del vehículo e invadido el carril contrario.

Según informaron fuentes policiales, el menor manejaba un auto en el que viajaban otros adolescentes cuando, por causas que aún se investigan, se cruzó de carril e impactó de frente contra el vehículo de la víctima, que circulaba en sentido contrario.

El conductor del auto embestido fue identificado como Rodolfo Marcelo López, de 52 años, quien murió en el lugar producto de la gravedad del impacto. En el mismo vehículo viajaba una mujer que resultó herida y fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica.

El siniestro se transformó en un triple choque, ya que una camioneta que circulaba detrás terminó colisionando por alcance contra los vehículos involucrados tras el impacto inicial. Como consecuencia del hecho, varias personas resultaron heridas, entre ellas los menores que viajaban en el auto conducido por el adolescente.

Los heridos fueron asistidos por personal médico y trasladados a centros de salud cercanos, mientras que en el lugar trabajaron bomberos, policía vial y ambulancias para asistir a las víctimas y realizar las pericias correspondientes. La Justicia investiga ahora cómo llegó el menor a conducir el vehículo y las responsabilidades del hecho.