La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza implementar un nuevo sistema de clasificación a las copas internacionales a partir de 2028, una medida que ya generó polémica en el ambiente del fútbol. El objetivo es modificar la distribución de cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, premiando más el rendimiento anual de los clubes.

La principal novedad es que el noveno equipo de la tabla anual podría acceder al repechaje de la Libertadores, algo inédito en el sistema actual. Según la propuesta que se discute en el Comité Ejecutivo, ese club jugaría la Fase 2 del torneo continental, una instancia previa a la fase de grupos.

De confirmarse el cambio, los cupos para la Libertadores quedarían distribuidos entre los campeones del Torneo Apertura, el Clausura, la Copa Argentina y el ganador de la tabla anual, además del segundo mejor ubicado en esa tabla general. A ellos se sumaría el noveno clasificado, que disputaría el repechaje.

En paralelo, los lugares para la Sudamericana se repartirían entre los equipos ubicados del tercer al octavo puesto de la tabla anual, siempre que no estén clasificados a la Libertadores por otros criterios.

La discusión surgió tras las eliminaciones tempranas de equipos argentinos en las fases preliminares de la Libertadores en los últimos años, lo que generó preocupación en la dirigencia por la competitividad internacional. El nuevo esquema busca ampliar las oportunidades para clubes con campañas regulares durante toda la temporada.

Sin embargo, el proyecto todavía no fue aprobado de forma definitiva y podría sufrir modificaciones en futuras reuniones de la dirigencia del fútbol argentino, mientras continúa el debate entre clubes y dirigentes.