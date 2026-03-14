El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol no pudo tener un mejor arranque para su sexta fecha. En un encuentro que tuvo absolutamente de todo, emoción, cambios en el marcador y dramatismo hasta el último suspiro, Trinidad se quedó con una victoria de oro tras vencer por 4 a 3 a Villa Ibáñez.

El partido se disputó en la cancha de San Lorenzo de Ullum, donde el conjunto local hizo las veces de anfitrión. A pesar del esfuerzo y la efectividad de la Villa, que contó con una tarde inspirada de Andrés Pérez (autor de un doblete) y un tanto de Ezequiel Domínguez, no alcanzó para contener la arremetida del "León" de Rawson.

Para el equipo de la zona de calle Mendoza, los gritos sagrados llegaron a través de Diego Paredes, Santiago Álvarez, Federico Cabañas y, finalmente, Leandro Rodríguez, quien sentenció la historia de manera agónica para desatar el festejo visitante.

El domingo se completa la sexta

La actividad no da respiro y este domingo 15 de marzo la redonda seguirá rodando en diferentes puntos de la provincia. La programación es extensa y cuenta con cruces que prometen modificar la tabla de posiciones:

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Desde las 17 horas:

9 de Julio vs. López Peláez (Cancha: 9 de Julio)

Peñarol vs. San Lorenzo (Cancha: Peñarol)

Alianza vs. Atenas (Cancha: Alianza)

Rivadavia vs. Colón (Cancha: Rivadavia)

Carpintería vs. Def. de Argentinos (Cancha: Carpintería)

Sarmiento vs. Minero (Cancha: Sarmiento)

Los platos fuertes de la noche:

Unión vs. Juventud Zondina | 19:30 hs | Cancha: Unión.

Desamparados vs. Marquesado | 20:30 hs | Cancha: Desamparados.