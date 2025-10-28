Mientras avanza la investigación por el triple crimen de Florencio Varela, la Justicia descubrió un elemento clave: un cuaderno verde de tapa blanda, propiedad de Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, el presunto autor intelectual del hecho.

Según informó TN, dentro del cuaderno se encontraron números de teléfono, correos electrónicos, direcciones y mensajes personales, algunos con contenido romántico. En una de las anotaciones se lee: “Para lo que necesite, escriba y arreglamos”. En otra, escrita dos días después del crimen, una mujer firmada como “tu colombiana” escribió: “Me encanta todo con vos, mi Jota. Qué rico, Dios, quiero hacerte el amor mil veces, papi mío. Ricura de hombre”.

Las anotaciones fueron encontradas en un cuaderno verde. (Foto: Captura TN)

Además, el material incluye listados de localidades como Adrogué, Rafael Calzada y José Mármol, junto con detalles de consumos cotidianos, lo que podría servir para rastrear contactos y movimientos vinculados a la organización.

El “Señor Jota” ante la Justicia: peleas, contradicciones y vínculos narco

El acusado fue indagado en la sede judicial de San Justo, donde permaneció más de cuatro horas. Declaró ser costurero de zapatos y protagonizó una fuerte discusión con sus abogados defensores una vez concluida la audiencia, según fuentes judiciales.

Cubas Zavaleta está señalado como el número dos de una organización narco, junto a otro integrante conocido como “Pequeño J”.

Los investigadores sostienen que ordenó el ataque desde prisión y que siguió los hechos en vivo, ya que sería el dueño de la droga robada, considerado el móvil principal del crimen.

La causa ya cuenta con 11 detenidos y tres prófugos, entre ellos personas que habrían participado en el traslado de las víctimas.

El sábado pasado fue detenida Mónica Débora Mujica, esposa del “Señor Jota”, señalada por otra de las imputadas, Milagros Florencia Ibáñez.

Una de las líneas de investigación apunta a Víctor Sotacuro, sospechoso de distribuir la droga robada, y que podría haber sido uno de los objetivos directos del ataque.

Los investigadores esperan que el contenido del cuaderno verde aporte nuevos indicios para esclarecer el entramado criminal y definir quiénes participaron de manera directa en la masacre.