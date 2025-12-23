Un triple crimen conmocionó a Rosario en la madrugada de este martes 23 de diciembre, cuando dos hombres y una mujer fueron atacados a balazos en el barrio Las Flores, al sur de la ciudad. Dos de las víctimas murieron en el lugar, mientras que el tercer hombre falleció horas más tarde en el hospital producto de la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:15 en inmediaciones de España y pasaje Lirio, una zona señalada por reiterados hechos de violencia. Según las primeras informaciones, las víctimas fueron sorprendidas por personas armadas que abrieron fuego sin mediar palabra y luego escaparon del lugar.

La mujer asesinada fue identificada como Érica Tamara Ayala, de 35 años, mientras que uno de los hombres fallecidos era Sergio Fabián Roldán, de 34. El tercer hombre aún no había sido identificado oficialmente al cierre de esta edición. En tanto, una cuarta persona resultó gravemente herida y permanece internada en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Personal policial y peritos trabajaron en la escena durante varias horas, donde se hallaron numerosas vainas servidas. Además, se relevaron cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir el recorrido de los agresores y establecer la mecánica del ataque.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Homicidios de Rosario, que investiga el hecho bajo la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, dado el contexto territorial y los antecedentes delictivos del barrio. Hasta el momento no hay detenidos y la investigación continúa para determinar las responsabilidades y el móvil del triple homicidio.