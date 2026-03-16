El escenario internacional vuelve a convulsionar tras las explosivas declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este lunes, en una entrevista telefónica con PBS News, el mandatario redobló la apuesta tras el ataque del sábado pasado y amenazó con volver a golpear la isla de Jarg, un punto neurálgico para la industria petrolera de la República Islámica de Irán.

Sin rodeos y con su estilo característico, Trump fue tajante sobre el estado actual de la zona atacada: "La isla de Jarg está fuera de servicio, salvo por las tuberías que dejé ahí". El mandatario explicó que la decisión de no destruir los ductos fue estratégica, debido al tiempo y costo que implicaría su reconstrucción.

Una advertencia directa

Según informó el medio estadounidense, Trump no dejó lugar a dudas sobre sus intenciones futuras si la tensión escala. "Se los dije abiertamente: 'Voy a darle una paliza'", manifestó el presidente, confirmando que la infraestructura iraní sigue estando en la mira de la Casa Blanca.

"No quise que atacaran las tuberías porque llevará años de trabajo montarlas", subrayó Trump, dejando en claro que el control sobre los daños fue milimétrico para golpear la operatividad sin anular totalmente la capacidad de transporte a futuro.

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El radio del ataque

Durante la entrevista, el líder republicano detalló que dio órdenes precisas de no bombardear en un radio aproximado de 100 metros de las instalaciones críticas de crudo para evitar un desastre ambiental o estructural irreparable en lo inmediato. "Ni siquiera se acercó el ataque", añadió respecto a las zonas resguardadas.

Este nuevo cruce dialéctico ocurre apenas 48 horas después de la ofensiva aérea del sábado, lo que pone a la comunidad internacional en alerta máxima ante una posible respuesta de Teherán que desate un conflicto de mayor escala en el mercado energético global.