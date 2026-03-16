Cómo hacer la famosa tarta de lima cremosa: el paso a paso

La reconocida actriz e influencer gastronómica Claudia "Gunda" Fontán, quien cuenta con más de un millón de seguidores, compartió su versión de la tarta de lima cremosa conocida como Key Lime Pie.

Este postre, que nació hacia 1830 en Florida, Estados Unidos, fue una creación de la cocinera del millonario David Curry utilizando yemas, leche condensada y las aromáticas limas de los Cayos.

Sobre esta preparación, se destaca que "es fácil, perfecta para los fans de los postres con cítricos y con una textura cremosa que la hizo famosa en el mundo". Por su sabor y sencillez, la Gunda asegura que "si te gustan los postres con cítricos, no podés dejar de probarla!".

Para realizarla se necesitan 280 g de galletitas procesadas hasta que queden casi pulverizadas y mezclarlas con 100 g de manteca derretida. Con esta pasta se forra un molde de 24 cm, ya sea desmontable o con papel manteca, ayudándose para presionar bien con la base de un vaso y una cuchara para luego hornear a 170 °C por 5 minutos.

Publicidad

El relleno se prepara en un bowl mezclando un pote de leche condensada —regular o con aroma a limón— con 4 yemas, 1 huevo, y el jugo y ralladura de 4 limas. Tras rellenar el molde, se hornea durante 20 minutos a 180 °C. Una vez que la tarta se retire y se deje enfriar bien, se decora con la crema de leche batida y se termina con un toque de ralladura de lima o limón.