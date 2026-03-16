Un truco casero se volvió tendencia en redes sociales por su forma simple y económica de combatir las cucarachas en la cocina: utilizar vino tinto como trampa para atraer y eliminar a estos insectos. El método aprovecha el fuerte aroma de la bebida para atraerlos hacia un recipiente del que luego no pueden salir.

La técnica consiste en colocar un pequeño recipiente con vino tinto en las zonas donde suelen aparecer cucarachas, como debajo de la bacha, detrás de electrodomésticos o cerca de desagües. El olor dulce y fermentado del vino actúa como cebo natural, lo que hace que los insectos se acerquen al líquido.

Una vez que entran en el recipiente, las cucarachas quedan atrapadas en el líquido o resbalan en las paredes del vaso, lo que impide que salgan. Para mejorar el efecto, algunos recomiendan agregar unas gotas de detergente, ya que reduce la tensión del líquido y facilita que los insectos se hundan.

Este método casero se popularizó porque no requiere insecticidas ni productos químicos, algo que muchos buscan evitar en espacios donde se manipulan alimentos. Sin embargo, especialistas recuerdan que las cucarachas se reproducen rápidamente y pueden esconderse en grietas o cañerías, por lo que el control efectivo suele requerir varias medidas combinadas.

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Entre las recomendaciones básicas para prevenir su aparición también se encuentran mantener la cocina limpia, evitar restos de comida, cerrar bien la basura y reparar filtraciones de agua, ya que la humedad y los alimentos son los principales factores que atraen a estas plagas.