El periodismo deportivo argentino se vistió de luto este lunes tras confirmarse el fallecimiento de Marcelo Araujo (nacido como Lázaro Jaime Zilberman) a los 78 años. El hombre que fue la "banda de sonido" de los domingos durante más de dos décadas dejó una huella que trasciende fronteras. En San Juan, los relatores que hoy lideran las transmisiones locales coinciden en un diagnóstico: Araujo no solo relató goles, sino que inventó un género.

El hombre que le ganó el duelo a la radio

Lorenzo Palacio, periodista deportivo y relator de Sylo Deportivo y Santa Cecilia.

Históricamente, el futbolero argentino miraba la televisión con el volumen bajo para escuchar el relato apasionado de la radio. Según Lorenzo Palacio (Stylo Deportivo y Santa Cecilia), Araujo rompió esa tradición.

"En el periodismo deportivo siempre hay referentes que marcan un antes y un después, y Marcelo fue uno de ellos. Él convenció al televidente para que lo escuchara por la tele. Antes, el relato televisivo no era atractivo; él cambió los modos, lo enriqueció con detalles y palabras nuevas. Fue un ícono que decoró el relato de una forma única", explicó Palacio a DIARIO HUARPE.

De la pausa de los '80 al "estilo irreverente"

Martín Tonchi Méndez, experimentado relator sanjuanino.

Para Martín Méndez, experimentado relator (ex AM1020), la clave estuvo en la ruptura estética. "El relato de los años '80 era conservador y cansino, marcado por Mauro Viale. Araujo apareció para modificar todo con un estilo dinámico, extrovertido y hasta irreverente", detalló.

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Méndez recordó las marcas registradas que hoy son parte del lunfardo futbolero: “¡La que te devoraste!”, “¡Martíiiiiiin!” o el legendario “¡Estás crazy, Macaya!”. Sin embargo, también aportó una mirada crítica sobre la evolución del lenguaje: "Fue un precursor, aunque hoy, con el lenguaje de las redes, algunas de sus expresiones estarían canceladas". Además, recordó su faceta empresarial, marcada por el polémico cierre de su escuela de periodismo junto a Fernando Niembro.

"Se fue el último maestro"

Maximiliano Castro, periodista y relator de Estación Claridad.

Desde Estación Claridad, Maximiliano Castro recordó la mística de esperar las 10 de la noche para ver Fútbol de Primera. "A todos nos enseñó un camino. Personalmente, yo escuchaba más radio, pero su estilo propio nos hizo empezar a amar el relato televisivo", confesó.

Castro destacó que, incluso en su última etapa en Fútbol para Todos, Araujo mantuvo esa vigencia: "Seguía teniendo esa voz tan particular que seguía gustando. Es una gran pérdida, se fue uno de los mejores de todos los tiempos en nuestro país".

La ruptura con el estilo "conservador"

Para Néstor Cano (Radio La Voz), Araujo fue el puente hacia una nueva generación. "Veníamos de Mauro Viale, un relator que le daba la impronta de nombrar fundamentalmente los apellidos. Y apareció Marcelo con un estilo totalmente distinto, muy informal, casi como una persona que vive el fútbol como un hincha", explicó Cano a DIARIO HUARPE.

El relator destacó cómo Araujo "marcaba la cancha" incluso a sus compañeros: "Con su clásico 'shut up' les decía que fueran breves. Hizo su relato muy familiar, nombrando a los jugadores por sus apodos o segundos nombres. Fue un hito; hoy los relatos de TV son más radiales, pero él hacía televisión pura". Además, Cano subrayó una faceta menos conocida: "Dicen que era una persona muy alegre, pero en lo laboral era extremadamente exigente".

Un vacío en la cabina

La partida de Araujo este lunes cierra una era dorada. Para los relatores sanjuaninos, su legado no reside solo en los latiguillos, sino en la capacidad de haber transformado un evento deportivo en un espectáculo de entretenimiento masivo. Hoy, las cabinas guardan un minuto de silencio por el hombre que enseñó que, a veces, el relato puede ser tan importante como el gol mismo.