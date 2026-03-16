Las plataformas de comercio electrónico Mercado Libre y Temu acordaron cerrar la disputa judicial y administrativa que mantenían en la Argentina por presunta competencia desleal y publicidad engañosa. El entendimiento se alcanzó luego de una audiencia ante la Dirección Nacional de Mercado Interno, donde ambas compañías decidieron desistir de los reclamos cruzados.

Como parte del acuerdo, las empresas se comprometieron a cumplir la normativa vigente en materia de lealtad comercial, mientras que la firma china aceptó cerrar el proceso judicial que seguía en curso en el país. De esta manera, quedó desactivado el conflicto que se había iniciado a comienzos de 2026.

La disputa comenzó en enero, cuando Mercado Libre denunció que algunas campañas publicitarias de Temu podían resultar engañosas o poco claras para los consumidores, señalando promociones ambiguas, descuentos inflados y eventuales costos adicionales que no se explicaban con suficiente detalle.

Tras la denuncia, el Gobierno ordenó una medida preventiva para que la plataforma asiática suspendiera ciertas campañas promocionales, decisión que Temu apeló ante la Justicia. El expediente llegó incluso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal antes de que ambas partes decidieran resolver el conflicto mediante un acuerdo.

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El enfrentamiento entre las dos compañías se produjo en un contexto de rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, impulsado por plataformas internacionales y el aumento de las compras al exterior a través de servicios de courier.

Con el acuerdo, las empresas buscan cerrar el conflicto y continuar compitiendo dentro del mercado argentino bajo las mismas reglas comerciales.