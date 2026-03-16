En el arranque de una nueva semana financiera, los mercados globales vuelven a poner la lupa sobre la Argentina. Pese a un inicio de rueda con leves mejoras para los bonos soberanos en Nueva York, el riesgo país mostró una tendencia alcista este lunes, alcanzando la barrera de los 600 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares bajo legislación extranjera inició el día con mayorías en verde, impulsada principalmente por el Global 2029 (+1,3%). Sin embargo, este desempeño no fue suficiente para contener el indicador del JP Morgan, mientras que los bonos bajo ley local operan con bajas generalizadas.

El Merval en rojo

En la plaza local, el panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no logra hacer pie. El Merval cae un 1%, con papeles que operan de forma mixta pero con una tendencia mayoritaria hacia la baja.

La situación se replica en Wall Street, donde las acciones argentinas que cotizan en el exterior (ADRs) se mueven con caídas generalizadas, reflejando la cautela de los inversores ante el escenario macroeconómico actual.

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El escenario del dólar

En lo que respecta al mercado cambiario, la jornada se mantiene estable dentro de los parámetros oficiales. En la pizarra del Banco Nación, el dólar oficial minorista se comercializa a $1.415, manteniendo la brecha bajo vigilancia por parte de los operadores.

Dato Clave: El riesgo país es un indicador fundamental que mide el sobrecosto que debería pagar Argentina para endeudarse en comparación con los bonos del Tesoro de EE.UU. Su escalada a los 600 puntos marca un nuevo pulso de tensión en el mercado.