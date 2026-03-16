El Ministerio de Salud de San Juan avanza en un plan de descentralización y fortalecimiento sanitario en dos de los departamentos más poblados de la provincia. Con la incorporación de nuevo recurso humano y la extensión de horarios, el Hospital Dr. César Aguilar de Caucete y el Centro de Adiestramiento René Favaloro (CARF) de Rawson buscan dar respuesta a la creciente demanda de las familias.

Una de las medidas más celebradas es la implementación de guardias de 24 horas en áreas estratégicas: Farmacia, Laboratorio y Rayos X. Esto permitirá que los pacientes ya no dependan exclusivamente de los hospitales de tercer nivel para estudios de urgencia o retiro de medicación durante la noche.

Caucete: Especialidades y más profesionales

En el hospital caucetero, que recibe a más de 440 personas por día, se sumaron médicos clínicos, de familia, infectólogos, fonoaudiólogos y trabajadores sociales. Además, se habilitaron consultorios vespertinos de 15:00 a 20:00 horas, facilitando el acceso a quienes no pueden asistir por la mañana.

Cronograma de especialidades en Caucete:

Ecografía: Lunes de 13:00 a 17:00 hs.

Traumatología: Martes, jueves y viernes de 12:00 a 18:00 hs.

Ginecología: Lunes de 16:00 a 20:00 hs.

Cardiología: Miércoles y jueves de 16:00 a 20:00 hs (también turnos al mediodía).

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Salud Mental: Equipos de Primera Escucha de 15:00 a 20:00 hs.

Rawson: Refuerzo en el CARF

En el CARF (Ex Adiestramiento), se incorporaron seis médicos destinados a Clínica Médica y Psiquiatría. Al igual que en Caucete, se amplió la atención vespertina (lunes a viernes de 13:00 a 18:00 hs) para adultos y niños, incluyendo servicios de farmacia y técnicos de laboratorio disponibles durante todo el día.

"El objetivo es mejorar la calidad de vida de la comunidad, acercando los servicios y brindando respuestas oportunas en el lugar donde vive la gente", destacaron desde la cartera sanitaria.

Cómo sacar turnos

Para agilizar la atención, la admisión presencial en ambos centros estará disponible hasta las 21:00 horas. Sin embargo, se recuerda a la comunidad que pueden utilizar las vías digitales y telefónicas:

WhatsApp: 264-4592201

Línea gratuita: 0800-222-4002

Plataforma: CIDI (Ciudadano Digital).