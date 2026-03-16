El juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, entró este lunes en su fase definitiva. Ante el Tribunal N°14, los abogados de la querella solicitaron una pena de 15 años de prisión efectiva para el imitador de Michael Jackson, acusándolo de haber provocado el incendio fatal el 16 de mayo de 2022 en un departamento de Belgrano.

Bajo la carátula de "estrago doloso seguido de muerte", la acusación fue contundente durante los alegatos. Según el abogado Drago, representante de la madre de la víctima, Pettinato "no prestó ningún tipo de auxilio válido o idóneo" mientras las llamas consumían la vivienda y la vida del médico.

Uno de los puntos más fuertes del pedido de pena radicó en la conducta del acusado durante el siniestro. Mientras vecinos y testigos intentaban sofocar el fuego, incluso quemándose el calzado en el intento, la querella afirmó que Pettinato abandonó el lugar.

"Salió corriendo y le pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que auxilien a Melchor. ¿Qué podría haber hecho? Un montón de cosas. Sacarlo, tratar de apagar el fuego... la madre todavía se pregunta por qué no intentó socorrerlo", expresaron los letrados ante los jueces.

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El silencio de Pettinato

Durante el proceso, que se desarrolla vía Zoom, el acusado mantuvo una postura distante: se negó a declarar y, en la audiencia pasada, evitó ver las imágenes del cadáver calcinado de quien fuera su médico y amigo. Por su parte, Delia Muzio (81), madre de Rodrigo, declaró que el joven tenía una "obsesión" con su hijo.

A pesar de la gravedad del pedido de 15 años (la escala penal llega hasta los 20), la querella no solicitó la detención inmediata de Pettinato, destacando que ha cumplido con las normas del proceso hasta ahora. Sin embargo, pidieron que deba presentarse en Tribunales cada 15 días hasta que la sentencia quede firme.

¿Cómo sigue el juicio?

La audiencia concluyó este mediodía y el Tribunal dictó un cuarto intermedio. El debate se reanudará el próximo lunes 30 de marzo, fecha en la que se escuchará el alegato del fiscal Fernando Klappenbach, quien también dará a conocer su pedido de condena.