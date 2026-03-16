El paradero del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, se convirtió en un nuevo foco de incertidumbre en medio de la guerra que atraviesa el país. En las últimas horas surgieron versiones que indican que habría sido trasladado de urgencia a Moscú para recibir atención médica, aunque ninguna autoridad confirmó oficialmente esa información.

Las versiones comenzaron a circular a partir de reportes del diario kuwaití Al Jarida, que aseguró que el dirigente iraní fue evacuado en un avión militar hacia Rusia para ser operado de heridas sufridas en los bombardeos recientes. Sin embargo, tanto funcionarios iraníes como el Kremlin evitaron confirmar o desmentir esas afirmaciones.

Jameneí asumió el cargo de líder supremo el 8 de marzo de 2026, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, quien fue asesinado en un ataque aéreo en Teherán en el marco de la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Desde su designación, el dirigente no volvió a aparecer públicamente, lo que alimentó los rumores sobre su estado de salud. Incluso algunas versiones señalan que habría sufrido heridas graves durante los ataques y que su condición médica podría ser delicada.

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La falta de información oficial y las versiones contradictorias incrementaron la incertidumbre sobre la conducción política y militar del país en medio del conflicto regional, mientras las autoridades iraníes aseguran que el líder se encuentra “a salvo y en buen estado”, aunque sin mostrar pruebas recientes de su presencia.