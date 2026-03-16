Bob desmechado: el corte tendencia de 2026 para todo tipo de rostro

El 2026 marca el regreso protagónico del bob desmechado, una variante relajada del clásico corte que se impone en peluquerías y redes sociales por su versatilidad y movimiento natural.

Este estilo, que lleva el cabello a la altura de la mandíbula o apenas por debajo con capas suaves, busca un acabado menos rígido y altamente adaptable a distintos estilos.

Según indican los expertos, se trata de un cambio de look que no pasa de moda, ideal para quienes buscan renovarse sin apostar por un cambio demasiado radical. Al respecto, “los especialistas en peluquería señalan que puede adaptarse a distintos tipos de rostro con pequeños ajustes en el largo o en las capas”.

El éxito de esta tendencia radica en su facilidad de mantenimiento, ya que no requiere un peinado demasiado elaborado y funciona perfectamente tanto en cabellos lacios como ondulados.

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Para personalizar el corte según las facciones, en rostros redondos se suele llevar apenas por debajo de la mandíbula, en rostros alargados se puede sumar más volumen en los laterales, mientras que en rostros ovalados prácticamente cualquier versión funciona bien.

El look permite jugar con diferentes efectos: se puede usar con raya al medio o de costado, lucirlo lacio para un estilo elegante o con ondas suaves para lograr una apariencia más relajada. Con este equilibrio entre elegancia y naturalidad, todo indica que este corte seguirá ganando protagonismo durante los próximos meses.