El riesgo país argentino volvió a subir y alcanzó los 600 puntos básicos en el inicio de la jornada financiera de este lunes, mientras que las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street registran caídas y el mercado local opera en terreno negativo.

De acuerdo con los datos del mercado, los bonos soberanos en dólares mostraron un comportamiento mixto, con algunas subas en Nueva York impulsadas por el Global 2029, que avanzaba cerca de 1,3%. Sin embargo, los títulos bajo legislación local operaban con bajas generalizadas.

En la plaza bursátil argentina, el índice S&P Merval retrocedía alrededor de 1%, reflejando un clima de cautela entre los inversores. Al mismo tiempo, los ADR de compañías argentinas que cotizan en Wall Street mostraban caídas generalizadas, en línea con la volatilidad que atraviesan los mercados.

El aumento del riesgo país es una señal que siguen de cerca los inversores, ya que refleja el nivel de confianza del mercado en la capacidad de pago de la deuda argentina y suele impactar en el acceso al financiamiento internacional.

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En el frente cambiario, el dólar oficial minorista se ubicaba en torno a los $1.415 en el Banco Nación, mientras el mercado financiero continúa atento a la evolución de los activos argentinos y al contexto internacional que también presiona sobre los mercados emergentes.