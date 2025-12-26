El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el Ejército estadounidense llevó adelante ataques aéreos contra objetivos vinculados al Estado Islámico en el noroeste de Nigeria. El anuncio fue realizado el 25 de diciembre a través de sus redes sociales, donde sostuvo que se trató de una ofensiva contundente contra el terrorismo.

Según indicó el mandatario, la operación tuvo como objetivo neutralizar a militantes del grupo extremista responsables de ataques contra la población civil. Trump calificó la acción como “poderosa y letal” y remarcó que su gobierno no permitirá que organizaciones terroristas consoliden su presencia en la región.

La ofensiva militar fue coordinada con las autoridades nigerianas y se concentró en zonas del noroeste del país, particularmente en áreas donde operan células vinculadas al Estado Islámico. Los ataques apuntaron a campamentos y estructuras utilizadas por el grupo armado.

Desde Nigeria, funcionarios confirmaron la cooperación con Estados Unidos y señalaron que la violencia en esa región responde a la presencia de múltiples grupos armados, además de problemas estructurales de seguridad que afectan a distintas comunidades.

La operación se inscribe dentro de la estrategia de Estados Unidos de reforzar su lucha contra el terrorismo en África Occidental, una región que en los últimos años ha registrado un crecimiento de organizaciones extremistas afiliadas al ISIS.

El anuncio generó repercusiones a nivel internacional y abrió el debate sobre el rol de Estados Unidos en conflictos regionales, así como sobre el impacto de estas intervenciones en la estabilidad política y social del continente africano.