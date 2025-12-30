El turismo en la Costa Atlántica experimenta un notable repunte hacia el cierre del año, impulsado por el movimiento generado durante las Fiestas. Destinos tradicionales como Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas muestran un incremento significativo en la ocupación hotelera, superando ampliamente el promedio nacional.

Según datos recientes del Observatorio Argentino de Turismo de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la última semana de 2025 presenta una tendencia ascendente en la ocupación, especialmente visible durante los fines de semana, cuando playas y comercios se llenan de visitantes. Luego, la afluencia comienza a descender gradualmente.

Aldo Elías, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), destacó que “para fin de año notamos un crecimiento fuerte en los destinos de la Costa Atlántica, con una ocupación que se acerca al 90% en promedio”. En particular, resaltó que Mar de las Pampas registra un 93% de reservas, mientras que Cariló y Pinamar alcanzan alrededor del 80%.

Respecto a la temporada de enero, la recuperación avanza más lentamente, aunque Elías señaló que “creemos que vamos a tener sorpresas en relación a las proyecciones previas”.

En comparación con otras regiones del país, el norte presenta un nivel de ocupación cercano al 50%, con Iguazú y Santa Cruz mostrando desempeños similares a la Costa Atlántica, mientras que Mendoza se encuentra entre el 60% y 65%.

Laura Teruel, presidenta de la CAT, subrayó el movimiento en diversos destinos nacionales, destacando que luego de un 2025 complejo por la competencia de destinos internacionales más económicos, la tendencia comienza a revertirse.

Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirmó: “Estamos cerrando el año con una semana de mucha ocupación en diferentes destinos. Esperamos una temporada de verano muy positiva, no solo en los destinos tradicionales sino también en los emergentes”.

Desde la gestión local, Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, manifestó: “Notamos un notable aumento en reservas para enero de 2026, lo cual nos llena de expectativas para esta temporada de verano. Ya en estos últimos días de diciembre se nota mayor movimiento en nuestra ciudad de visitantes que están llegando para pasar año nuevo”.

Además, detalló que “este último fin de semana todas nuestras localidades lograron altos porcentajes de ocupación hotelera como es el caso de Cariló que logró el 88%, y Ostende el 70%. Estos datos nos indican que será un mes de enero muy positivo”.

En cuanto a las tendencias, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, explicó que “de cara al verano 2026, estamos observando un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana. Frente a un contexto de mayor cautela en el gasto, los hogares priorizan experiencias más frecuentes pero de menor duración, lo que favorece destinos cercanos y propuestas flexibles”.

Agregó que esta dinámica “consolida a las escapadas de fin de semana como una de las principales dinámicas del turismo interno para la próxima temporada”.

Otro factor que influye en la elección del turismo local es la depreciación del peso argentino frente al dólar y la apreciación de otras monedas regionales, lo que encarece los viajes al exterior y reduce la competitividad internacional para los argentinos. En consecuencia, vacacionar dentro del país resulta más accesible.

Un análisis de Focus Market sobre el costo de vacacionar en Mar del Plata para un grupo familiar de dos adultos y dos menores durante 15 días, incluyendo vuelo y hospedaje en hotel 3 estrellas con desayuno, indica un presupuesto necesario de $5.121.156, un aumento del 4% respecto a 2024.

Por su parte, un relevamiento del Instituto de Economía (Ineco) de la UADE estimó que una familia tipo que viaje en la segunda quincena de enero deberá contemplar un gasto promedio de $3.880.488 en destinos locales.

Cariló se destaca como el destino más caro, con un presupuesto estimado de $10.665.172, seguido por Pinamar ($8.026.847) y Bariloche ($5.541.566). En contraste, localidades como Mar de las Pampas, Puerto Iguazú y Puerto Madryn presentan costos más moderados, entre $4.240.000 y $4.850.000.