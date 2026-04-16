La UEFA Champions League ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Este miércoles, Bayern Munich y Arsenal se sumaron a la instancia decisiva y completaron el cuadro.

Uno de los focos está puesto en el colombiano Luis Díaz, quien será el único representante de su país en semifinales. El delantero fue determinante en la clasificación del Bayern, con un gol en el tramo final del partido de vuelta ante el Real Madrid, que permitió sostener la ventaja global.

El equipo alemán avanzó tras imponerse en una serie con alto nivel de goles. Luego de ganar en la ida, logró cerrar la clasificación con un 4-3 en la revancha y un global de 6-4.

En semifinales, Bayern se enfrentará al Paris Saint-Germain, que dejó en el camino al Liverpool.

Por el otro lado del cuadro, el Arsenal selló su clasificación tras eliminar al Sporting de Lisboa. El conjunto inglés hizo valer el 1-0 conseguido en la ida y empató sin goles en la vuelta.

De esta manera, el equipo dirigido por Mikel Arteta avanzó a semifinales, donde se medirá con el Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona.

Cruces de semifinales quedaron definidos de la siguiente manera:

Bayern Múnich vs. Paris Saint-Germain

Arsenal vs. Atlético de Madrid

Con estos enfrentamientos, la competencia entra en su etapa decisiva en busca de los finalistas de la edición 2025/2026.