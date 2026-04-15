La nueva conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados de San Juan dejó una foto política más ordenada de lo que se preveía en la previa, aunque no exenta de movimientos relevantes. El oficialismo logró sostener su esquema de poder, contener a aliados clave como el bloquismo, pero también procesó salidas, como la del Frente Renovador.

La relación entre el oficialismo y el bloquismo atravesó un momento de tensión luego de que no se le otorgara al partido de la estrella la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados. Esto derivó en que el presidente del partido centenario, Luis Rueda, decidiera abandonar la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en un claro gesto de disconformidad. Sin embargo, la crisis logró desactivarse a partir de un movimiento del oficialismo, encarnado en el vicegobernador Fabián Martín, quien impulsó que el legislador de Iglesia, Gustavo Deguer, asumiera la presidencia de la Comisión de Minería y Energía.

A su vez, Rueda mantiene presencia institucional como secretario en otra comisión, lo que evidencia que el vínculo con el oficialismo sigue vigente. En ese marco, la jugada más significativa del orreguismo fue haber logrado contener al bloquismo tras la tensión generada.

Distinto es el panorama con Franco Aranda, legislador del Frente Renovador, quien decidió dejar la presidencia de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esta salida genera interrogantes sobre el rol que tendrá uno de los aliados del oficialismo en los próximos debates legislativos.

Al mismo tiempo, se confirmó otro de los ejes que se anticipaban: el control oficialista sobre las comisiones más relevantes. Obras y Servicios Públicos, Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Energía y Hacienda y Presupuesto quedaron en manos de dirigentes alineados con el Ejecutivo, consolidando un esquema de gobernabilidad interna.

Sí se registró un matiz en el comportamiento del peronismo. Si bien el espacio había sostenido desde el inicio de la gestión, en 2023, la decisión de no presidir comisiones, en esta oportunidad se dio una excepción: la diputada Graciela Seva quedó al frente de la Comisión de Mujer, Género y Diversidad.

Más allá de ese caso puntual, el PJ mantuvo su lógica general de no asumir la conducción en áreas centrales, preservando un perfil opositor sin quedar atado a la defensa de iniciativas del oficialismo.

Otro dato que surge de la nueva estructura es la alta concentración de poder en un grupo reducido de legisladores. Nombres como Juan de la Cruz Córdoba, Enzo Cornejo, Rosana Luque y Marcela Quiroga aparecen con múltiples roles en distintas comisiones, lo que evidencia una centralización en la toma de decisiones y una baja dispersión del control político.

A su vez, también se verificó una fuerte continuidad en varias comisiones, como Educación, Salud, Obras y Legislación, lo que refuerza la idea de estabilidad interna dentro del oficialismo, lejos de un escenario de crisis o fragmentación.

En este contexto, la Legislatura de San Juan inicia el año con un esquema que prioriza los acuerdos, la distribución funcional del poder y la contención de tensiones. Las salidas de figuras relevantes no derivaron en rupturas, sino en reacomodamientos que, por ahora, sostienen la gobernabilidad del oficialismo.

Autoridades de comisiones en el 2026