En una semana marcada por expresiones y manifestaciones de protesta en todo el país, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la propia Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) comenzaron con dos jornadas federales (15 y 16 de abril) con el lema “La Universidad no se apaga” por la defensa de la educación pública, la ciencia y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La iniciativa, que involucró a docentes y estudiantes independientes, gremios profesionales y autoridades académicas y no docentes, buscó como objetivo visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas de ajuste económico de magro salarios.

A través de múltiples actividades académicas, culturales y comunitarias, en todo el país hubo manifestaciones en reclamo de mejoras de ingresos y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En este contexto, durante la noche del miércoles hubo una marcha de antorchas y un abrazo simbólico frente a la Escuela de Comercio, que incluyó discursos, debates y una intervención musical por parte de intérpretes locales que se sumaron solidariamente para la causa.

Además, en otras dependencias académicas como institutos preuniversitarios, facultades y el complejo El Palomar, se hicieron intervenciones abiertas, radios abiertas y clases públicas.

DIARIO HUARPE estuvo presente durante el desarrollo del abrazo simbólico y mantuvo un intercambio con el rector Tadeo Berenguer, en el que expresó las principales preocupaciones que está teniendo la comunidad universitaria en su conjunto y el contexto crítico actual que tiene el sistema educativo en su conjunto a nivel nacional.

“Aquí confrontan dos derechos constitucionales que tenemos los argentinos que es el derecho a la educación y a tener un salario digno. Por lo tanto, se ha visto afectado el problema de dictado de clases, pero con muy buen tino los gremios, docentes universitarios han tenido reuniones con padres y se ha logrado entender que la problemática no está entre nosotros, sino que está en otro lado. Entonces, se ha aunado esfuerzos, por eso se ya ha elaborado una nota que ha sido leída al público y se están juntando más firmas para sea elevada a la presidencia de la nación y a la ministra Petovello, responsable de la educación para que entiendan la problemática y el manifiesto de los padres de nuestros alumnos”, dijo el rector.

Además, hizo una lectura sobre la manifestación “que la comunidad entienda que no hacemos esto por capricho. Se ha perdido el 47% del financiamiento y los docentes universitarios están teniendo unos sueldos bajísimos comparados con otros sectores y ya pareciera que es una política bastante cruel que se está llevando adelante, teniendo encima una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso Nacional y dos dictámenes de la Justicia en dos instancias donde se lo intima al gobierno a que cumpla con la ley”.

Y profundizó que “se está pidiendo al gobierno de esta república, con un sistema republicano, que respete la división de los tres poderes en que se sustenta el país”, expresó Berenguer.

Por otro lado, de seguir con este camino de “desobediencia” legal, el rector anticipó que el conjunto de las universidades de todo el país llevará el caso hasta la Corte Suprema de Justicia. Además, reveló que en el Consejo Interuniversitario Nacional y en otras instancias nacionales, las representaciones académicas son institucionales están debatiendo coordinar y consensuar una fecha para una nueva marcha federal a mediano plazo.