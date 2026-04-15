Un operativo policial permitió esclarecer una serie de robos ocurridos durante la madrugada y la mañana en el departamento Rawson. Personal de la Comisaría 6°, a cargo del comisario Raúl Argañaraz y la subcomisario Natalia Moreno, intervino tras una seguidilla de hechos que terminaron con dos hombres detenidos y el secuestro de diversos elementos sustraídos.

El procedimiento se inició alrededor de las 2.30 de la madrugada, cuando efectivos tomaron conocimiento a partir del testimonio de un vecino del barrio Orzali. El denunciante indicó que un sujeto, aparentemente mayor de edad y que se movilizaba solo, sustrajo distintos efectos del interior de varios vehículos estacionados en la zona. Según precisó, el sospechoso se desplazaba en un automóvil antiguo de color rojo.

El Renault 19 que fue interceptado por la Policía fue clave para el hallazgo de lo robado.

Horas más tarde, ya en la mañana, los uniformados fueron alertados sobre un hecho delictivo en el local comercial Bricco, ubicado en la intersección de Boulevard Sarmiento y calle Elizondo. En ese lugar, dos hombres sustrajeron mercadería y se dieron a la fuga en un vehículo de similares características: un Renault 19 de color rojo antes mencionado por otro testigo.

Con estos datos, el personal policial inició un operativo de búsqueda en distintos puntos del departamento. Fue así que, en calle Lemos entre Devoto y Calvento, los efectivos observaron un rodado que coincidía con la descripción aportada. Al proceder a la identificación de sus ocupantes, detectaron que se trataba de dos sujetos con características compatibles a las informadas.

Los objetos recuperados fueron trasladados a Comisaría 6° para ser restituidos a sus dueños.

Durante la entrevista y la posterior inspección del vehículo, los policías encontraron en el asiento trasero un gato hidráulico, un bolso negro con un kit de balizas, un compresor de gran tamaño de color verde y una bomba de agua azul. Estos elementos levantaron sospechas sobre su procedencia.

Minutos después, un transeúnte aportó información clave al indicar el lugar donde los sospechosos habrían ocultado parte de la mercadería sustraída del comercio. Con la intervención del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, los efectivos se dirigieron a un domicilio ubicado sobre calle Calvento, donde realizaron una requisa.

En el interior de la vivienda, los uniformados secuestraron varias piezas de fiambres que habían sido robadas del local comercial. Asimismo, continuando con la inspección del vehículo, hallaron en el baúl dos ruedas de auxilio nuevas y otro kit de balizas, presumiblemente vinculados a los hechos denunciados durante la madrugada en el barrio Orzali.

Las piezas de fiambre que feuron robadas en el comercio fueron reconocidas.

Finalmente, los sujetos, identificados con los apellidos Riveros y Lucero, quedaron vinculados a una causa por el delito flagrante, a la que se sumaron las actuaciones por los otros ilícitos cometidos horas antes. En el procedimiento intervino la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad.

Los detenidos y los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 6°, donde continuaron las actuaciones correspondientes. En el operativo participaron efectivos de la dependencia interviniente, junto con personal del Comando Sur y la Motorizada Nº 2.