Un operativo policial permitió la detención de un sujeto de 26 años que fue sorprendido cuando intentaba sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública, el hecho fue en el departamento Rivadavia. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Unidad Operativa Barrio Cesap en el marco de tareas de prevención del delito.

El intento de robo fue cerca de las 17 horas, el operador de turno alertó a los efectivos sobre la presencia de un sujeto que se encontraba robando en un automóvil en el Barrio Natania XV. Con los datos aportados, el personal policial se dirigió al lugar y realizó un patrullaje en la zona.

Al arribar a la intersección de calles Wilfredo Kenny y Antonio de la Torre, los uniformados observaron a un hombre que coincidía con la descripción brindada. De inmediato, procedieron a entrevistarlo y le solicitaron que exhibiera los elementos que llevaba consigo.

El sujeto mostró un cable negro de electricidad de aproximadamente nueve metros de longitud y un bolso negro que contenía un gato mecánico y una llave de rueda. Al ser consultado por la procedencia de estos objetos, manifestó que los había encontrado en la vía pública.

Ante esta situación, los efectivos entrevistaron al vecino que había realizado el llamado al sistema de emergencias y posteriormente al propietario del vehículo involucrado, un hombre de 34 años. El damnificado confirmó que el automóvil, un Peugeot 207 de color gris, se encontraba estacionado frente a su domicilio y que había sido dejado sin medidas de seguridad por su pareja.

Asimismo, el propietario reconoció como propios los elementos que el sospechoso tenía en su poder, indicando que habían sido sustraídos del interior del rodado momentos antes. Con estos datos, el personal policial procedió a la aprehensión del individuo.

El detenido fue identificado como Díaz Ruz, de 26 años, quien quedó vinculado a una causa por el delito de hurto simple en grado de tentativa. El procedimiento fue informado a la base del Sistema Acusatorio.

Por directivas del fiscal Juan Mattar, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal Germán Cuk, quien dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia. Finalmente, el aprehendido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanzaron las actuaciones correspondientes.