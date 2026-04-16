La Escuela Obreros del Porvenir de San Juan abrirá en mayo una nueva etapa de capacitación orientada a la inserción laboral en campamentos mineros, uno de los sectores con mayor demanda de mano de obra en la provincia.

La institución relanza su oferta con más cupos disponibles, ajustes en los criterios de ingreso y un esquema de formación intensiva que apunta a cubrir servicios esenciales dentro de los campamentos.

Los cursos comenzarán la semana del 11 de mayo y se dictarán de lunes a sábado. La propuesta incluye áreas como cocina, logística, mantenimiento, depósito, recepción, aseo y supervisión de campamentos, todas vinculadas al funcionamiento operativo de la actividad minera.

El programa está diseñado con foco en la empleabilidad directa. En ese sentido, los egresados podrán acceder a una bolsa de trabajo que articula con al menos cuatro empresas del sector, lo que permite canalizar la inserción laboral desde la propia institución.

El proceso de inscripción se abrirá el lunes 13 de mayo. Durante la primera semana se aplicará una bonificación que establece la cuota inicial en $35.000, sin costo de matrícula.

Contacto

Para más información, podés comunicarte al 2645163957 o dirigirte a la sede de la Escuela Obreros del Porvenir, ubicada en avenida Leandro Alem Sur 527, Capital.