El Arsenal selló su pase a las semifinales de la UEFA Champions League tras empatar 0-0 ante el Sporting de Lisboa y sostener la ventaja obtenida en la ida.

El equipo dirigido por Mikel Arteta había ganado 1-0 en el primer cruce con un gol de Kai Havertz, resultado que terminó siendo decisivo para la serie.

En el partido de vuelta, disputado en Londres, el conjunto inglés priorizó el orden defensivo y controló el desarrollo del juego, ante un rival que buscó igualar la eliminatoria pero no logró concretar sus oportunidades.

Durante el encuentro, el Arsenal generó situaciones a través de Gabriel Martinelli y Eberechi Eze, mientras que el Sporting también tuvo aproximaciones, aunque sin eficacia en la definición.

El cierre del partido mantuvo la tensión hasta los últimos minutos, con el conjunto portugués volcado en ataque, pero sin lograr romper el cero en el marcador.

Con este resultado, el Arsenal avanzó a las semifinales, instancia en la que enfrentará al Atlético de Madrid. El partido de ida se jugará el 29 de abril en el estadio Metropolitano, mientras que la vuelta será el 5 de mayo en el Emirates Stadium.

El conjunto inglés mantiene su invicto en la actual edición del torneo y buscará alcanzar una nueva final europea.