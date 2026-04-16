Despidos masivos en el Servicio Metrológico Nacional era lo que esperaban los trabajadores del organismo estatal ante la decisión del Gobierno sigue sin obstáculos a un plan ajuste infinito. De los 780 trabajadores civiles actuales, quedarían 540.

En momentos de intensas lluvias intensas y amplias zonas del país inundadas, comenzó la primera etapa de unas 140 cesantías. Aunque el plan general proyecta un total de 240 bajas.

Durante la jornada empezaron a notificarse las desvinculaciones. La medida se ejecuta en un contexto marcado por lluvias intensas, con provincias afectadas por inundaciones y pronósticos que anticipan la continuidad de las precipitaciones al menos hasta comienzos de la próxima semana.

La mayoría de los afectados son trabajadores contratados bajo la modalidad del artículo 9, por lo que no percibirán indemnización.

“Se nos va a pagar el mes y las vacaciones. No tenemos indemnización”, explicó una meteoróloga despedida, dijo de manera reservada ante la prensa sin dar su nombre.

La decisión fue impulsada desde el Ministerio de Desregulación y ejecutada a través del Ministerio de Defensa. Cada área tuvo que definir qué trabajadores quedaban afuera.

El ajuste impacta especialmente en los observadores meteorológicos, encargados de relevar datos en las 125 estaciones del país.

En Argentina, el sistema sigue siendo mayormente manual: menos de 20 estaciones están automatizadas. El resto depende de equipos técnicos que trabajan de forma continua.

La reducción de personal podría dejar estaciones con funcionamiento limitado, generando “puntos ciegos” en el sistema. El SMN ya había perdido más de 200 trabajadores desde el inicio de la actual gestión. Según datos oficiales, el plantel óptimo es de 1156 empleados.

Con el recorte en marcha, esa brecha se ampliará aún más. Además, hay 31 trabajadores en condiciones de jubilarse que podrían dejar el organismo en los próximos meses.

El impacto del recorte no es abstracto. El SMN es el encargado de generar la información que alimenta pronósticos, alertas y decisiones en sectores clave como la aviación, el agro y la gestión de emergencias.

Con menos personal, la capacidad de recolectar y procesar datos se reduce considerablemente. La consecuencia, advierten dentro del organismo, es directa. Un sistema con menor precisión en un contexto donde anticipar el clima es cada vez más crítico.