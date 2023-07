UFC Fight Night: hora, transmisión y cartelera del evento de este sábado

Este sábado 22 de julio, los aficionados de las Artes Marciales Mixtas tendrán un nuevo gran evento de UFC para ver. En esta oportunidad, un emocionante duelo de Peso Pesado ecabezará el espectáculo. Tom Aspinall y Marcin Tybura se verán las caras en el combate estelar en Londres durante el UFC Fight Night 224, en el octágono más famoso del planeta. Sin dudas, una velada para no cerrar los ojos.

El británico Tom Aspinall regresa con fuerza después de superar una dura lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado de la acción durante un año, desde su enfrentamiento contra Curtis Blaydes. El peleador ha compartido que esta versión renovada de sí mismo es mucho mejor. En una entrevista con BT Sport a través de MMA Junkie, este confesó: "Creo que antes y después de la lesión soy dos personas completamente diferentes. Antes me sentía indiferente, pero ahora me doy cuenta de cuánto amo este deporte y cuánto ansiaba practicarlo hasta que me lo arrebataron".

Con un récord de 12 victorias y 3 derrotas, Aspinall se ha destacado por su impresionante desempeño en el octágono. Sus 12 triunfos han llegado en el primer o segundo asalto, gracias a sus demoledores nocauts o sometimientos. Además, ya ha vencido a nombres importantes como Alexander Volkov y Sergey Spivak, quienes hoy ocupan puestos destacados en el ranking de Peso Pesado.

Por su parte, el polaco Marcin Tybura, con un impresionante récord de 24 victorias y 7 derrotas, es un oponente formidable. De esos triunfos, 15 han sido por finalización antes del límite. A sus 37 años, este peleador se mantiene en la décima posición del ranking de Peso Pesado. Su única derrota en los últimos tres años fue ante Alexander Volkov, por decisión unánime, en octubre de 2021.

Cartelera del UFC Fight Night

Cartelera principal

Tom Aspinall vs. Marcin Tybura; Peso Pesado.

Molly McCann vs. Julija Stoliarenko; Peso Mosca.

Nathaniel Wood vs. Andre Fili; Peso Pluma.

Paul Craig vs. Andre Muniz; Peso Mediano.

Jai Herbert vs. Fares Ziam; Peso Ligero.

Lerone Murphy vs. Joshua Culibao; Peso Pluma.

Preliminares

Davey Grant vs. Daniel Marcos; Peso Gallo.

Danny Roberts vs. Jonny Parsons; Peso wélter.

Marc Diakiese vs. Joel Alvarez; Peso Ligero.

Mick Parkin vs. Jamal Pogues; Peso Pesado.

Makhmud Muradov vs. Bryan Barberena; Peso Mediano.

Ketlen Vieira vs. Pannie Kianzad; Peso Gallo.

Chris Duncan vs. Yanal Ashmouz; Peso Ligero.

Shauna Bannon vs. Bruna Brasil; Peso Paja.

Jafel Filho vs. Daniel Barez; Peso Mosca.

Horarios

Preliminares: 10:00 CDMX | 12:00 ET | 13:00 AR | 18:00 ES.

Cartelera principal: 13:00 CDMX | 15:00 ET | 16:00 AR | 21:00 ES.

Pelea estelar (horario aproximado): 15:45 CDMX | 17:45 ET | 18:45 AR | 23:45 ES.

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: UFC Fight Pass.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.