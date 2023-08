UFC Singapur: hora, cartelera y TV de Max Holloway vs. "Korean Zombie"

La estrella de la categoría de Peso Pluma en UFC, Max Holloway, vuelve a la jaula más importante del mundo. Originario de Hawái y más conocido como "Blessed", está a punto de enfrentarse al octavo clasificado mundial en la misma división de las 145 libras, el coreano Chan Sung Jung, alias "Korean Zombie". Ambos se verán de frente este sábado 26 de agosto, en el recinto Singapore Indoor Stadium de Singapur.

Max Holloway, quien ya ostentó el título de Peso Pluma en UFC, llega a este enfrentamiento con un récord de 24 victorias y 7 derrotas. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un protagonista constante en peleas principales. Durante los últimos nueve años, ha mantenido un dominio claro en su división, aunque no ha podido contra el actual rey, Alexander Volkanovski.

Las únicas derrotas recientes han sido contra Dustin Poirier en 2019 y tres caídas ante Alexander Volkanovski. En frente tendrá al "Korean Zombie", proveniente de tierras lejanas, quien busca la victoria para añadir a su registro actual de 17 victorias y 7 derrotas. Jung tuvo un intento por el título de Peso Pluma en 2022, enfrentándose al australiano.

Ahora, vuelve al octágono para enfrentar a Holloway y recuperar una posición destacada en la división, aunque no corre como favorito para esta batalla. Se anticipa que este enfrentamiento atraerá a una audiencia de alrededor de 12.000 aficionados de UFC, ansiosos por presenciar este emocionante choque de titanes. Sin dudas, la velada en Singapur dejará grandes cosas.

Transmisión

TV

México: Fox Sports.

España: Eurosport.

Argentina: Fox Sports.

Estados Unidos: ESPN.

Streaming

Argentina: Star+ y UFC Fight Pass.

México: ESPN+ y UFC Fight Pass.

Estados Unidos: ESPN+.

España: Eurosport Player y UFC Fight Pass.

Cartelera del UFC Singapur

Estelares

Max Holloway vs. The Korean Zombie; Peso Pluma.

Anthony Smith vs. Ryan Spann; Peso Semi-Pesado.

Giga Chikadze vs. Alex Caceres; Peso Pluma.

Rinya Nakamura vs. Fernie Garcia; Peso Gallo.

Erin Blanchfield vs. Taila Santos; Peso Mosca femenino.

Junior Tafa vs. Parker Porter; Peso Pesado.

Preliminares

Waldo Cortes-Acosta vs. Lukasz Brzeski; Peso Pesado.

Toshiomi Kazama vs. Garrett Armfield; Peso Gallo.

Chidi Njokuani vs. Michal Oleksiejczuk; Peso Mediano.

Song Kenan vs. Rolando Bedoya; Peso Wélter.

Billy Goff vs. Yusaku Kinoshita; Peso Wélter.

Liang Na vs. JJ Aldrich; Peso Mosca.

Choi Seung-woo vs. Jarno Errens; Peso Pluma.

Horarios

Preliminares: 3:00 CDMX / 5:00 ET / 6:00 AR / 11:00 ES.

Estelares: 6:00 CDMX / 8:00 ET / 9:00 AR / 14:00 ES.

Pelea principal (horario aproximado): 9:30 CDMX / 11:30 ET / 12:30 AR / 17:30 ES.