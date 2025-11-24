Se levantó la búsqueda del sanjuanino que desapareció en el mar de La Serena

La Armada de Chile confirmó la finalización del operativo formal de búsqueda de Alejandro Cabrera, el adolescente argentino de 17 años que fue arrastrado por el mar el pasado martes en el sector de Cuatro Esquinas de La Serena. La búsqueda organizada se mantendrá hasta este lunes al mediodía, según informó el Capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa.

El operativo, que concentró sus esfuerzos en el área norte de Punta Teatinos basándose en estudios de corrientes marítimas, involucró a múltiples instituciones especializadas. Participaron funcionarios de la Armada, Bomberos, equipos municipales de Coquimbo y La Serena, la Corporación de Salvamento y Rescate de Coquimbo (COSAR), pescadores artesanales de Peñuelas y voluntarios capacitados.

El Capitán Sarzosa explicó que se mantendrán patrullajes aleatorios en la zona con personal naval, la lancha de servicio general Coquimbo, una moto acuática y un bote de goma, además del apoyo del Grupo Especializado de Rescate Subacuático de Bomberos de Antofagasta. Las tareas de búsqueda terrestre continuarán a cargo de personal municipal de La Serena.

Las autoridades navales indicaron que la familia del joven ha recibido la noticia con comprensión, reconociendo el extenso trabajo realizado y aceptando que la esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida ya no existe. La familia expresó su agradecimiento por los esfuerzos desplegados a través de un comunicado en el que también solicitó privacidad durante este proceso.

El campamento base establecido en la intersección de Avenida Cuatro Esquinas con Avenida del Mar fue desmontado el domingo por la mañana, aunque las labores de búsqueda continuaron hasta las 20:00 horas de ese día. El operativo ha representado uno de los despliegues de rescate más significativos en la región, con participación coordinada de instituciones especializadas y voluntarios durante siete días consecutivos.

