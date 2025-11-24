Departamentales > Crisis habitacional
El desborde de un canal inundó la casa de una familia en Villa Ross, Chimbas
Una familia residente en el barrio Villa Ross de Chimbas resultó afectada por la inundación de su vivienda luego del desborde de un canal de riego durante la mañana de este lunes 24 de noviembre. El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, donde el ingreso de agua afectó considerablemente las condiciones habitacionales del hogar.
El agua proveniente del canal rebasado anegó completamente la vivienda que presenta piso de tierra, situación que generó la formación de barro en todo el interior de la casa. Entre los enseres dañados se reportan muebles y camas que quedaron impregnados de agua y lodo, además de una heladera que resultó destruida por el incidente.
La vivienda afectada alberga a cinco menores de edad, entre los que se encuentran dos bebés: una niña de dos años y un lactante de seis meses. La situación ha comprometido gravemente las condiciones de habitabilidad del inmueble, dejando a la familia en circunstancias particularmente vulnerables debido a la combinación de factores como la presencia de menores en el hogar y los daños materiales sufridos.
Hasta el momento no se ha informado sobre medidas de asistencia para la familia afectada ni sobre acciones concretas para prevenir futuros incidentes de similar naturaleza en la zona.
