Un grupo de padres de estudiantes de sexto año del Colegio María Auxiliadora elevó una carta formal a la dirección del establecimiento manifestando su profunda preocupación tras registrarse un episodio de gravedad en las instalaciones educativas. Según lo denunciado, un alumno ingresó a la institución portando un arma de aire comprimido, situación que generó alarma entre la comunidad educativa.

La carta que elevaron los padres. FOTO: Gentileza

En el documento, las familias remarcaron que cualquier tipo de arma representa un riesgo potencial, señalando específicamente que "un arma, aunque sea de aire comprimido, puede provocar daños severos o permanentes". Si bien reconocieron que la escuela actuó conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, consideraron que las medidas implementadas resultaron insuficientes dada la gravedad del hecho y el impacto emocional causado en los estudiantes.

Los tutores expresaron adicionalmente su malestar por la falta de información concreta respecto de las acciones preventivas que se adoptarán para evitar la repetición de situaciones similares. Manifestaron que numerosos estudiantes continúan experimentando temor e inseguridad ante la posible reincorporación del alumno involucrado en el incidente.

Como consecuencia de lo ocurrido, las familias solicitaron formalmente que se refuercen las medidas de seguridad dentro del establecimiento y que se evalúe minuciosamente la situación particular del estudiante, priorizando en todo momento la integridad física y emocional de toda la comunidad educativa. Finalizaron la comunicación expresando su confianza en que tanto la institución como las autoridades educativas provinciales actuarán con la debida responsabilidad y celeridad para garantizar un ambiente escolar seguro.