UPCN venció 3-0 a Vélez con autoridad en el inicio del Tour 3 de la Liga Argentina

Con una actuación firme y dominante, UPCN San Juan Vóley regresó a la acción en casa con un contundente triunfo por 3-0 frente a Vélez Sarsfield, iniciando con el pie derecho el Tour 3 de la Liga Argentina de Voleibol. Ante un estadio gremial colmado de su fervorosa hinchada, el equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un juego sólido y cohesionado que se tradujo en parciales de 25-18, 25-21 y 25-19.

Desde el inicio, el conjunto sanjuanino impuso su ritmo, destacándose tanto en ataque como en bloqueo, donde sumó 12 puntos a lo largo del partido. La figura de la noche fue Leon Meier, máximo anotador del encuentro con 12 unidades, quien lideró ofensivamente al equipo en una demostración de eficacia y precisión.

Publicidad

Este triunfo representa el quinto en la fase regular para UPCN, consolidando su momento positivo y reforzando su confianza de cara a las próximas presentaciones. El regreso del vóley de élite a la provincia fue celebrado con entusiasmo por los fanáticos, que llenaron las tribunas en una noche cargada de emoción y apoyo incondicional.

El Tour 3, que reúne a los diez equipos de la liga en cuatro jornadas consecutivas con entrada libre y gratuita, continuará este sábado 6 de diciembre a las 21:00, cuando UPCN vuelva a actuar como local para enfrentar a Defensores de Banfield.

Publicidad

Resultados completos de la fecha

Tucumán de Gimnasia 3 - 2 Boca Juniors

San Lorenzo 3 - 0 Defensores de Banfield

Ciudad 3 - 0 Waiwen

Agenda para este viernes 5 de diciembre