Publicidad
Publicidad

Huarpe Deportivo > Voley

UPCN venció 3-0 a Vélez con autoridad en el inicio del Tour 3 de la Liga Argentina

Con parciales contundentes y un gran trabajo defensivo, el equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un alto nivel en su regreso al estadio gremial. Leon Meier, con 12 puntos, fue la figura de un triunfo clave para arrancar el Tour 3.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Regreso triunfal: UPCN aplastó a Vélez y dio un espectáculo en casa. FOTO: Gentileza

Con una actuación firme y dominante, UPCN San Juan Vóley regresó a la acción en casa con un contundente triunfo por 3-0 frente a Vélez Sarsfield, iniciando con el pie derecho el Tour 3 de la Liga Argentina de Voleibol. Ante un estadio gremial colmado de su fervorosa hinchada, el equipo dirigido por Fabián Armoa mostró un juego sólido y cohesionado que se tradujo en parciales de 25-18, 25-21 y 25-19.

Desde el inicio, el conjunto sanjuanino impuso su ritmo, destacándose tanto en ataque como en bloqueo, donde sumó 12 puntos a lo largo del partido. La figura de la noche fue Leon Meier, máximo anotador del encuentro con 12 unidades, quien lideró ofensivamente al equipo en una demostración de eficacia y precisión.

Publicidad

Este triunfo representa el quinto en la fase regular para UPCN, consolidando su momento positivo y reforzando su confianza de cara a las próximas presentaciones. El regreso del vóley de élite a la provincia fue celebrado con entusiasmo por los fanáticos, que llenaron las tribunas en una noche cargada de emoción y apoyo incondicional.

El Tour 3, que reúne a los diez equipos de la liga en cuatro jornadas consecutivas con entrada libre y gratuita, continuará este sábado 6 de diciembre a las 21:00, cuando UPCN vuelva a actuar como local para enfrentar a Defensores de Banfield.

Publicidad

Resultados completos de la fecha

  • Tucumán de Gimnasia 3 - 2 Boca Juniors

  • San Lorenzo 3 - 0 Defensores de Banfield

  • Ciudad 3 - 0 Waiwen

Agenda para este viernes 5 de diciembre

  • 15:00 - River Plate vs Monteros Vóley

  • 18:00 - San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia

  • 21:00 - Boca Juniors vs Waiwen

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS