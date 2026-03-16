Lunes 16 de Marzo
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Policiales > Flagrancia

Un auto circuló a contramano por la Circunvalación y fue grabado

Un conductor fue filmado mientras circulaba en contramano por la Avenida de Circunvalación durante la madrugada del domingo.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Conductor en contramano puso en peligro a automovilistas en la Circunvalación. FOTO: Gentileza

Un conductor fue grabado mientras circulaba en contramano por la Avenida de Circunvalación de San Juan. El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales.

En las imágenes se observa a un vehículo avanzando por el carril contrario al sentido de circulación, obligando a otros automovilistas a extremar las precauciones para evitar una posible colisión frontal. El episodio se produjo sobre la Ruta Nacional A014, autopista que rodea la capital provincial y conecta con distintos accesos clave de la ciudad.

El registro fue captado por conductores que transitaban correctamente por la autopista y que, sorprendidos por la peligrosa maniobra, decidieron filmar la escena con sus teléfonos. En el video se puede observar cómo el auto continúa avanzando por el carril opuesto mientras los demás vehículos disminuyen la velocidad y se apartan para evitar un accidente.

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