Un choque entre un camión y un colectivo ocurrido durante la mañana de este lunes dejó al menos 19 personas heridas en la colectora de la avenida General Paz, mano al Río de la Plata, a la altura del cruce con Griveo, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Según los primeros datos, el camión frigorífico que transportaba alimentos no logró frenar a tiempo e impactó desde atrás a un colectivo de la línea 117, justo cuando la unidad se detenía al llegar a la esquina. Si bien el impacto no fue considerado de alta velocidad, el colectivo llevaba una gran cantidad de pasajeros, lo que provocó numerosos lesionados.

Publicidad

Producto del choque, estallaron las ventanillas, el parabrisas y el vidrio trasero del colectivo, lo que generó escenas de tensión entre los pasajeros. El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el camión “prácticamente se metió dentro de la unidad”, lo que derivó en casi una veintena de personas asistidas.

Las víctimas sufrieron politraumatismos, cortes, golpes y latigazos cervicales, aunque todas se encontrarían fuera de peligro. Fueron trasladadas a los hospitales Zubizarreta, Pirovano y Vélez Sársfield, mientras que en el lugar se desplegó una unidad de triage para evaluar la gravedad de cada caso.

Publicidad

En el operativo trabajaron al menos 20 ambulancias, junto a personal policial y de emergencia. Tanto el chofer del camión como el del colectivo también resultaron con golpes, aunque sin riesgo de vida.

Como consecuencia del siniestro, la colectora de la General Paz permanece cortada y se registran importantes demoras en la zona, mientras continúan las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados.