Publicidad
Publicidad

Departamentales > Choque en zona residencial

Un auto fuera de control impactó contra otro que estaba estacionado

El episodio fue en el cruce de Calle Boggian y Molina, en Rivadavia. No hubo heridos y efectivos policiales se hicieron presentes para evaluar los hechos.

POR REDACCIÓN

Hace 5 horas
Afortunadamente no hubo heridos, pero el vehículo tuvo daños en su carrocería delantera.

En el cruce de Calle Boggian y Molina, en Rivadavia, hubo un incidente de tránsito que sorprendió a los vecinos del lugar.

Sucedió que una mujer de 55 años de edad, había perdido el control del Toyota Yaris que conducía y por la inercia, el vehículo terminó impactando contra unas palmeras y otro auto estacionado, un Peugeot 208..

Publicidad

Afortunadamente no hubo heridos, pero el vehículo tuvo daños en su carrocería delantera.

Efectivos de la Policía de San Juan, División Tránsito estuvieron presentes para evaluar los hechos y realizar los peritajes correspondientes.

Publicidad

 

 

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS