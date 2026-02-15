En el cruce de Calle Boggian y Molina, en Rivadavia, hubo un incidente de tránsito que sorprendió a los vecinos del lugar.

Sucedió que una mujer de 55 años de edad, había perdido el control del Toyota Yaris que conducía y por la inercia, el vehículo terminó impactando contra unas palmeras y otro auto estacionado, un Peugeot 208..

Publicidad

Afortunadamente no hubo heridos, pero el vehículo tuvo daños en su carrocería delantera.

Efectivos de la Policía de San Juan, División Tránsito estuvieron presentes para evaluar los hechos y realizar los peritajes correspondientes.