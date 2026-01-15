Aunque dejó en claro que su idea es retirarse en Inter Miami, el nombre de Lionel Messi vuelve a sacudir el mercado internacional con una propuesta fuera de escala. En pleno receso de la MLS y con el rosarino enfocado en su presente en Estados Unidos, un viejo interesado reapareció con una oferta que volvió a ponerlo en el centro de la escena mundial.

Se trata de Al Ittihad, uno de los gigantes del fútbol de Arabia Saudita, que ya había intentado seducirlo a mediados de 2023, cuando Messi quedó libre tras su salida del PSG. En aquel momento, el intento no prosperó y el capitán de la Selección argentina terminó optando por el proyecto deportivo y familiar de Inter Miami. Ahora, desde el club saudí redoblaron la apuesta con una propuesta sin precedentes.

Anmar Al-Haili, propietario de la institución aurinegra, fue contundente al referirse a su deseo de contar con Messi: “Si Leo acepta firmar con Al Ittihad, le ofrecería un contrato en el que podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida”. La frase volvió a reflejar el poder económico del fútbol saudí y su ambición por seguir sumando figuras de elite.

En una liga donde las cifras no representan un límite, Al Ittihad ya logró reunir a estrellas como Karim Benzema, N’Golo Kanté y Riyad Mahrez, además de competir en el mismo escenario que Cristiano Ronaldo. La eventual llegada de Messi sería el golpe definitivo para consolidar a Arabia Saudita como un polo de atracción global.

El propio Al-Haili recordó el intento fallido de hace dos años y explicó los motivos del rechazo: “Lo contacté cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera”.

Más allá del impacto mediático de la propuesta, el futuro de Messi no parece estar en discusión. El rosarino tiene contrato vigente con Inter Miami hasta diciembre de 2028, donde no solo lidera el proyecto deportivo sino que también comenzó a desarrollar distintos negocios vinculados al fútbol y a la expansión de la MLS.

Por ahora, Arabia Saudita deberá seguir esperando. El deseo de Messi es claro y su presente también: disfrutar sus últimos años como profesional en Estados Unidos, mientras las ofertas millonarias vuelven a chocar contra una decisión que, al menos por ahora, parece definitiva.