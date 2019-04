Un curso para bucear por la inteligencia emocional

Para acatarlo en la vida personal. Es un curso que se podrá implementar para la vida diaria personal y contribuir a una buena comunicación con nosotros mismos y quienes nos rodean. Ello se verá en Relacionarse desde la inteligencia emocional, un curso que estará a cargo de Patricia Savastano.

“Será una relación entre el arte y la salud. A veces nos enfermamos porque no tenemos una relación tranquila con la emoción, no tenemos la digestión que debemos hacer. Enojarse no es pegarle a nadie pero tampoco enfermarse. Siento la emoción, la percibo, le pongo nombre, utilizo la sabiduría como nuestro templo del alma nos da información. La idea no es desafiarla sino reconocerla”, comentó Patricia, artista nómade y multifacética que forjó su arte recorriendo el mundo.