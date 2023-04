¡Un espectáculo! Hora, TV y cartelera del evento de UFC de este fin de semana

El show de UFC del próximo sábado 15 de abril se llevará a cabo en el T-Mobile Arena, en Kansas City. El evento estelar será un choque de Peso Pluma de alto nivel, con el excampeón Max Holloway y Arnold Allen, un talento en ascenso. Este último acumula una perfecta racha de 10-0 hasta el momento y quiere una oportunidad por el título. Sin dudas, será una noche maravillosa para los amantes de las MMA.

En las últimas horas, Arnold Allen analizó a su próximo oponente y dijo: "Max es un excampeón, uno de los mejores Peso Pluma de todos los tiempos. Su currículum es nada menos que inspirador. Ha hecho todas las cosas que yo quiero hacer, y ha marcado el camino para las cosas que yo también quiero hacer. Creo que sí (sobre asegurar una oportunidad por el título con una victoria), siento que tiene que ser así. No hay otro sitio al que ir entonces, seguro".

"Rara vez está en una pelea aburrida. Su forma de pelear va a sacar lo mejor de mí. Lo estoy deseando. Nunca he pensado en ser el tipo que le derribe. Nunca piensas en quién va a ser tu rival. Siempre piensas en los cinco asaltos y en la distancia. Obviamente, el objetivo es siempre intentar acabar, pero el pensamiento es llegar a los cinco asaltos", sentenció el extraordinario peleador de UFC.

Por otra parte, no está demás resaltar que en la batalla coestelar, también en los Pluma, Edson Barboza chocará con Billy Quarantillo. Antes, los mexicanos Rafa García y Daniel Zellhuber irán frente a Clay Guida y Lando Vannata, respectivamente. El peruano Gastón Bolaños hará lo propio con el estadounidense Aaron Phillips. Minetras tanto, en la rama femenina, la venezolana Piera Rodríguez enfrenta a la canadiense Gillian Robertson.

Cartelera del UFC Fight Night

Estelares

21:30 ARG / 20:30 CHI Star+ / 21:30 URU / 20:30 BOL/PAR/VEN / 19:30 COL/ECU/PER - Star+ & ESPN4.

Max Holloway (EE.UU.) vs. Arnold Allen (Gran Bretaña).

Edson Barboza (Brasil) vs. Billy Quarantillo (EE.UU.).

Dustin Jacoby (EE.UU.) vs. Azamat Murzakanov (Rusia).

Tanner Boser (Canadá) vs. Ion Cutelaba (Moldavia).

Pedro Munhoz (Brasil) vs. Chris Gutiérrez (Colombia/Guatemala).

Rafa García (México) vs. Clay Guida (EE.UU.).

Preliminares

18:30 ARG / 17:30 CHI Star+ / 18:30 URU / 17:30 BOL/PAR/VEN / 16:30 COL/ECU/PER - Star+ & ESPN4.

Bill Algeo (EE.UU.) vs. TJ Brown (EE.UU.).

Brandon Royval (EE.UU.) vs. Matheus Nicolau (Brasil).

Zac Cummings (EE.UU.) vs. Ed Herman (EE.UU.).

Gillian Robertson (Canadá) vs. Piera Rodríguez (Venezuela).

Daniel Zellhuber (México) vs. Lando Vannata (EE.UU.).

Bruna Brasil (Brasil) vs. Denise Gomes (Brasil).

Aaron Phillips (EE.UU.) vs. Gastón Bolaños (Perú).

Joselyne Edwards (Panamá) vs. Lucie Podilova (República Checa).