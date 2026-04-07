La investigación judicial sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este martes una nueva instancia con la declaración de Hugo Alberto Morales, exfutbolista profesional y expropietario de uno de los inmuebles bajo análisis.

El testimonio se realizó de manera virtual desde la provincia de Corrientes, en una audiencia encabezada por el fiscal federal Gerardo Pollicita. También participó el abogado defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Según fuentes judiciales, Morales confirmó que en mayo de 2024 vendió el departamento ubicado en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo por un monto de 200.000 dólares. Meses más tarde, en noviembre, esas mismas compradoras transfirieron la propiedad a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, por 230.000 dólares, mediante un crédito hipotecario.

Durante su declaración, el exfutbolista indicó que inicialmente pretendía vender la propiedad por 250.000 dólares y recordó que en la operación participaron otras personas, aunque no pudo precisar identidades ni documentación. Además, accedió a entregar información contenida en su teléfono celular para su análisis en la causa.

La investigación, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Pollicita, busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado por parte del funcionario. En ese marco, se incorporaron documentos como el anexo reservado de la declaración jurada de Adorni, con datos correspondientes a los años 2022 a 2025.

En paralelo, el expediente continuará con nuevas declaraciones. Está prevista la presentación de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias, así como de otras personas vinculadas a movimientos financieros relacionados con la compra de propiedades.

La causa también analiza otras operaciones, entre ellas un crédito hipotecario por 100.000 dólares obtenido en noviembre de 2024, el mismo día en que se concretó la compra de una vivienda en un barrio privado. Las actuaciones continúan con el objetivo de reconstruir el circuito de las transacciones y establecer responsabilidades.